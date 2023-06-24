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Get Italian Football News: «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Онану €50 млн

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Вратарь «Интера» Андре Онана может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».
Get Italian Football News: «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Онану €50 млн
  • РИА Новости

Как сообщает Get Italian Football News, «Интер» оценивает трансфер голкипера в €50 млн.

По информации источника, трансфер может быть оформлен на следующей неделе.

20 июня 2022 года Онана присоединился к итальянскому клубу. В текущем сезоне голкипер провёл 41 матч во всех турнирах, пропустил 36 мячей и 19 раз сыграл матч на ноль.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед» посоветовал Кейну запросить трансфер.

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