Get Italian Football News: «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Онану €50 млн

Вратарь «Интера» Андре Онана может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Get Italian Football News, «Интер» оценивает трансфер голкипера в €50 млн.

По информации источника, трансфер может быть оформлен на следующей неделе.

20 июня 2022 года Онана присоединился к итальянскому клубу. В текущем сезоне голкипер провёл 41 матч во всех турнирах, пропустил 36 мячей и 19 раз сыграл матч на ноль.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед» посоветовал Кейну запросить трансфер.