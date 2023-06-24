UOL: «Зенит» достиг устной договорённости с «Коринтианс» о покупке Педро за €12 млн

17-летний нападающий «Коринтианс» Педро может продолжить карьеру в «Зените».

Как сообщает UOL, бразильский клуб просит за половину экономических прав на игрока €12 млн. «Коринтианс» сохранит за собой 30% прав, если переговоры завершатся успешно. Клубы уже согласовали стоимость трансфера, но официального предложения предстоит дождаться.

17-летний бразилец в сезоне-2022/23 провёл десять матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами. Его контракт с клубом рассчитан до 31 марта 2026 года.

Ранее «Зенит» объявил о полноценном трансфере Мантуана.