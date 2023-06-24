Карпов: Юран заинтересован в приглашении Панченко в «Пари НН»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран планирует подписать нападающего тульского «Арсенала» Кирилла Панченко.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, Юран попросил руководство нижегородцев приобрести 33-летнего российского форварда.

33-летний форвард выступает за тульский клуб с 2020 года. В сезоне-2022/23 он провёл 32 матча во всех турнирах, забил девять мячей и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 г.

Ранее сообщалось, что «Динамо» и «Локомотив» ведут переговоры по полузащитнику «Пари НН» Михайлову.