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Карпов: Юран заинтересован в приглашении Панченко в «Пари НН»

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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран планирует подписать нападающего тульского «Арсенала» Кирилла Панченко.
Карпов: Юран заинтересован в приглашении Панченко в «Пари НН»
  • globallookpress.com

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, Юран попросил руководство нижегородцев приобрести 33-летнего российского форварда.

33-летний форвард выступает за тульский клуб с 2020 года. В сезоне-2022/23 он провёл 32 матча во всех турнирах, забил девять мячей и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 г.

Ранее сообщалось, что «Динамо» и «Локомотив» ведут переговоры по полузащитнику «Пари НН» Михайлову.

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