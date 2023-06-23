Митрофанов — о возможном переходе РФС в Азию: УЕФА не будет препятствовать
- РИА Новости
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«У нас есть договорённость — если УЕФА поймёт невозможность восстановления со своей стороны, они помогут и не будут ставить препятствия в смене конфедерации», — цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».
Он подчеркнул, что у России прекрасные отношения со всеми национальными федерациями, а РФС по-прежнему является членом УЕФА.
«Никогда не ставили своей целью куда-то перейти. Нам не нужен переход ради перехода. Мы просто хотим играть в футбол. Для нас естественная ситуация, когда мы играем в соревнованиях УЕФА», — добавил Митрофанов.
ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что РФС не рассматривает возможность проведения домашнего матча со сборной Катара.