Митрофанов — о возможном переходе РФС в Азию: УЕФА не будет препятствовать

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов дал понять, что переход в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) вряд ли состоится.

«У нас есть договорённость — если УЕФА поймёт невозможность восстановления со своей стороны, они помогут и не будут ставить препятствия в смене конфедерации», — цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что у России прекрасные отношения со всеми национальными федерациями, а РФС по-прежнему является членом УЕФА.

«Никогда не ставили своей целью куда-то перейти. Нам не нужен переход ради перехода. Мы просто хотим играть в футбол. Для нас естественная ситуация, когда мы играем в соревнованиях УЕФА», — добавил Митрофанов.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что РФС не рассматривает возможность проведения домашнего матча со сборной Катара.