Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Митрофанов — о возможном переходе РФС в Азию: УЕФА не будет препятствовать

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов дал понять, что переход в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) вряд ли состоится.
Митрофанов — о возможном переходе РФС в Азию: УЕФА не будет препятствовать
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

«У нас есть договорённость — если УЕФА поймёт невозможность восстановления со своей стороны, они помогут и не будут ставить препятствия в смене конфедерации», — цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что у России прекрасные отношения со всеми национальными федерациями, а РФС по-прежнему является членом УЕФА.

«Никогда не ставили своей целью куда-то перейти. Нам не нужен переход ради перехода. Мы просто хотим играть в футбол. Для нас естественная ситуация, когда мы играем в соревнованиях УЕФА», — добавил Митрофанов.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что РФС не рассматривает возможность проведения домашнего матча со сборной Катара.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить