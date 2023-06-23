«Витязь» выразил соболезнования по поводу смерти хоккеиста Савина

Хоккейный клуб «Витязь» выступил с заявлением после смерти хоккеиста Георгия Савина.

«Светлый, добрый и позитивный — именно таким запомнился нам Георгий Савин. Сложно поверить — 22 июня Георгия не стало. Приносим соболезнования родным и близким, мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении клуба.

Как сообщает РЕН ТВ, хоккеист получил травмы, несовместимые с жизнью, в результате падения из окна 18-го этажа.

В момент трагедии вместе со спортсменом, выступавшим в прошедшем сезоне в ВХЛ за клуб «Рязань-ВДВ», в квартире находилась его девушка. Она была в душе, когда Савин выпал из окна.

Савин выступал за подмосковный «Витязь». Он провёл 13 матчей за команду в сезоне КХЛ-2021/22.

Рассматривается несколько версий, в том числе несчастный случай.

Ранее в «Рязани-ВДВ» прокомментировали информацию о смерти 21-летнего хоккеиста Савина.