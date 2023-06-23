Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

«Витязь» выразил соболезнования по поводу смерти хоккеиста Савина

Короткая ссылка
Хоккейный клуб «Витязь» выступил с заявлением после смерти хоккеиста Георгия Савина.
«Витязь» выразил соболезнования по поводу смерти хоккеиста Савина
  • Gettyimages.ru
  • © skynesher

«Светлый, добрый и позитивный — именно таким запомнился нам Георгий Савин. Сложно поверить — 22 июня Георгия не стало. Приносим соболезнования родным и близким, мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении клуба.

Как сообщает РЕН ТВ, хоккеист получил травмы, несовместимые с жизнью, в результате падения из окна 18-го этажа.

В момент трагедии вместе со спортсменом, выступавшим в прошедшем сезоне в ВХЛ за клуб «Рязань-ВДВ», в квартире находилась его девушка. Она была в душе, когда Савин выпал из окна.

Савин выступал за подмосковный «Витязь». Он провёл 13 матчей за команду в сезоне КХЛ-2021/22.

Рассматривается несколько версий, в том числе несчастный случай.

Ранее в «Рязани-ВДВ» прокомментировали информацию о смерти 21-летнего хоккеиста Савина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить