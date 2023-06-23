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В «Рязани-ВДВ» прокомментировали информацию о смерти 21-летнего хоккеиста Савина

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Специалист по работе с болельщиками клуба Всероссийской хоккейной лиги «Рязани-ВДВ» Дмитрий Фёдоров высказался о гибели хоккеиста Георгия Савина.
В «Рязани-ВДВ» прокомментировали информацию о смерти 21-летнего хоккеиста Савина
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«Это была съёмная квартира, которая от клуба даётся. Подробностей пока никаких чётких нет. Причины пока непонятны: кто-то говорит, что из-за ссоры, кто-то пишет, что из-за проблем с деньгами. Я общался с ним всё время в клубе, таких проблем не знаю. У меня просто нет слов, я не знаю, как это комментировать, я в шоке пребываю», — говорит Фёдоров.

Как сообщает РЕН ТВ, хоккеист получил травмы, несовместимые с жизнью, в результате падения из окна 18-го этажа.

В момент трагедии вместе со спортсменом, выступавшим в прошедшем сезоне в ВХЛ за клуб «Рязань-ВДВ», в квартире находилась его девушка. Она была в душе, когда Савин выпал из окна.

Савин выступал за подмосковный «Витязь». Он провёл 13 матчей за команду в сезоне КХЛ-2021/22.

Рассматривается несколько версий, в том числе несчастный случай.

Ранее сообщалось, что бывший хоккеист «Авангарда» Хацей скончался на 47-м году жизни.

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