В «Рязани-ВДВ» прокомментировали информацию о смерти 21-летнего хоккеиста Савина

Специалист по работе с болельщиками клуба Всероссийской хоккейной лиги «Рязани-ВДВ» Дмитрий Фёдоров высказался о гибели хоккеиста Георгия Савина.

«Это была съёмная квартира, которая от клуба даётся. Подробностей пока никаких чётких нет. Причины пока непонятны: кто-то говорит, что из-за ссоры, кто-то пишет, что из-за проблем с деньгами. Я общался с ним всё время в клубе, таких проблем не знаю. У меня просто нет слов, я не знаю, как это комментировать, я в шоке пребываю», — говорит Фёдоров.

Как сообщает РЕН ТВ, хоккеист получил травмы, несовместимые с жизнью, в результате падения из окна 18-го этажа.

В момент трагедии вместе со спортсменом, выступавшим в прошедшем сезоне в ВХЛ за клуб «Рязань-ВДВ», в квартире находилась его девушка. Она была в душе, когда Савин выпал из окна.

Савин выступал за подмосковный «Витязь». Он провёл 13 матчей за команду в сезоне КХЛ-2021/22.

Рассматривается несколько версий, в том числе несчастный случай.

Ранее сообщалось, что бывший хоккеист «Авангарда» Хацей скончался на 47-м году жизни.