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Писарский — о свадьбе: медового месяца не было

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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал, что отпуск получился маленьким.
Писарский — о свадьбе: медового месяца не было
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Его не было. Всё впереди. Отпуск маленький. Приоритеты надо расставлять, всё же есть ещё родители. Надо с ними было время провести», — приводит слова Писарского «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Писарский сделал предложение своей девушке во время матча с «Сочи» 1 октября. После реализованного пенальти он подошёл к ней и вручил кольцо. 17 июня пара сыграла свадьбу.

Ранее сообщалось, что Сычевой официально сменил фамилию на Писарский.

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