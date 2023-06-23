Писарский — о свадьбе: медового месяца не было

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал, что отпуск получился маленьким.

«Его не было. Всё впереди. Отпуск маленький. Приоритеты надо расставлять, всё же есть ещё родители. Надо с ними было время провести», — приводит слова Писарского «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Писарский сделал предложение своей девушке во время матча с «Сочи» 1 октября. После реализованного пенальти он подошёл к ней и вручил кольцо. 17 июня пара сыграла свадьбу.

Ранее сообщалось, что Сычевой официально сменил фамилию на Писарский.