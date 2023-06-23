Константинова — о завершении карьеры: в голове я давно понимала, что не вернусь
- РИА Новости
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«В моей голове уже давно зародилась мысль, что вряд ли я вернусь в фигурное катание. Но многие уговаривали меня ещё раз попробовать, радовать своих близких, болельщиков, даже саму себя. Однако год назад я поняла, что настало время закончить. Мотивации для продолжения карьеры уже не было», — цитирует Константинову «Спорт-Экспресс».
Спортсменка объявила об уходе из фигурного катания в начале 2023 года.
Константинова, помимо того что заняла третье место на Универсиаде, является серебряным призёром финала серии Гран-при 2018 года, также она занимала второе и третье места на чемпионатах России среди юниорок.
Ранее серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова опубликовала собственный трек в честь дня рождения.