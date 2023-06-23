Ольховский: Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Галле за счёт стабильной игры
«Андрей молодец, что использовал свои шансы, он вышел в следующий круг за счёт стабильности и более плотных ударов», — цитирует Ольховского ТАСС.
По его мнению, в первом сете ни у кого преимущества не было.
«Но Андрей удачнее сыграл на тай-брейке, а во втором сете дожал соперника. Покрытие в Галле несколько нивелирует класс игроков», — добавил Ольховский.
Рублёв в 1/8 финала обыграл Ханфмана со счётом 7:6 (8:6), 6:3. В следующем туре россиянин сыграет с победителем матча Таллон Грикспор (Нидерланды) — Хуберт Хуркач (Польша).
Призовой фонд турнира составляет более €2,2 млн.
Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова обыграла американку Кори Гауфф и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Берлине.