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Ольховский: Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Галле за счёт стабильной игры

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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский считает, что Андрей Рублёв нанёс поражение Яннику Ханфману в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Галле (Германия) за счёт более уверенной игры.

«Андрей молодец, что использовал свои шансы, он вышел в следующий круг за счёт стабильности и более плотных ударов», — цитирует Ольховского ТАСС.

По его мнению, в первом сете ни у кого преимущества не было.

«Но Андрей удачнее сыграл на тай-брейке, а во втором сете дожал соперника. Покрытие в Галле несколько нивелирует класс игроков», — добавил Ольховский.

Рублёв в 1/8 финала обыграл Ханфмана со счётом 7:6 (8:6), 6:3. В следующем туре россиянин сыграет с победителем матча Таллон Грикспор (Нидерланды) — Хуберт Хуркач (Польша).

Призовой фонд турнира составляет более €2,2 млн.

Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова обыграла американку Кори Гауфф и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Берлине.

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