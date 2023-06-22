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Sportitalia: «Краснодар» хочет получить за Сперцяна €18 млн

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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в одном из клубов Западной Европы.
Sportitalia: «Краснодар» хочет получить за Сперцяна €18 млн
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

23-летним хавбеком сборной Армении интересуются несколько европейских команд. Российский клуб хочет получить за его трансфер €18 млн, сообщает Sportitalia.

В услугах Сперцяна также заинтересованы нидерландский «Аякс», итальянские «Сассуоло», «Интер» и «Фиорентина».

Полузащитник «Краснодара» в сезоне-2022/23 забил 14 мячей и отдал 14 результативных передач в 40 матчах во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. 

17 июня спортивный директор итальянского «Сассуоло» Джованни Росси назвали фейком информацию об интересе к Сперцяну.

Ранее бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал возможный уход Сперцяна в летнее трансферное окно.

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