Sportitalia: «Краснодар» хочет получить за Сперцяна €18 млн
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23-летним хавбеком сборной Армении интересуются несколько европейских команд. Российский клуб хочет получить за его трансфер €18 млн, сообщает Sportitalia.
В услугах Сперцяна также заинтересованы нидерландский «Аякс», итальянские «Сассуоло», «Интер» и «Фиорентина».
Полузащитник «Краснодара» в сезоне-2022/23 забил 14 мячей и отдал 14 результативных передач в 40 матчах во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
17 июня спортивный директор итальянского «Сассуоло» Джованни Росси назвали фейком информацию об интересе к Сперцяну.
Ранее бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал возможный уход Сперцяна в летнее трансферное окно.