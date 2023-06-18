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Сёмин: не хочется, чтобы такие игроки, как Сперцян, уходили из РПЛ

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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал возможный уход нападающего «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в летнее трансферное окно.

«Будущее Сперцяна? С одной стороны, его желание идти дальше понятно, но с другой, не хочется, чтобы такие игроки, как Сперцян, уходили из нашей Лиги», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Сперцян забил 14 мячей и отдал 14 результативных передач в 40 матчах за «быков» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Нобель Арустамян заявил, что Сперцян может играть в любой европейской лиге, его уровень соответствует этому.

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