Арустамян: Сперцян может играть в любой европейской лиге, его уровень соответствует этому

Российский журналист Нобель Арустамян оценил шансы полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна на переход в европейский чемпионат.

«Что касается его переезда, то всему своё время. Будут решать «Краснодар» и Эдик совместно. Но если говорить про его уровень, то он соответствует европейскому футболу. Это факт. Он может играть в любой европейской лиге», — цитирует Арустамяна Metaratings.

В нынешнем сезоне Сперцян забил 14 мячей и отдал 14 результативных передач в 40 матчах за «быков» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что в «Интере» опровергли информацию об интересе клуба к Сперцяну.