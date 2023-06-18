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Арустамян: Сперцян может играть в любой европейской лиге, его уровень соответствует этому

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Российский журналист Нобель Арустамян оценил шансы полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна на переход в европейский чемпионат.
Арустамян: Сперцян может играть в любой европейской лиге, его уровень соответствует этому
  • Gettyimages.ru

«Что касается его переезда, то всему своё время. Будут решать «Краснодар» и Эдик совместно. Но если говорить про его уровень, то он соответствует европейскому футболу. Это факт. Он может играть в любой европейской лиге», — цитирует Арустамяна Metaratings.

В нынешнем сезоне Сперцян забил 14 мячей и отдал 14 результативных передач в 40 матчах за «быков» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что в «Интере» опровергли информацию об интересе клуба к Сперцяну.

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