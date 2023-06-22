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Сборные России выиграли турниры по фехтованию на шпагах на чемпионате Союзного государства

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Вторая сборная России и первая женская национальная команда завоевали золотые медали чемпионата Союзного государства по фехтованию 2023 года в Минске.
Сборные России выиграли турниры по фехтованию на шпагах на чемпионате Союзного государства
  • © Hill Street Studios

Команда шпажистов, в состав которой вошли Дмитрий Гусев, Егор Ломага, Хамза Озбек и Дмитрий Швелидзе, одержала победу над первой сборной России (Вадим Анохин, Георгий Бруев, Артём Саркисян, Алексей Удовиченко) со счётом 45:38. Бронзовые награды выиграла первая сборная Москвы.

В турнире среди женских сборных победу одержала первая команда России в составе Татьяны Андрюшиной, Татьяны Гудковой, Айзанат Муртазаевой, Кристины Ясинской.

Открытый чемпионат Союзного государства продлится до 24 июня.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах критически высказался о решении Польши не выдавать визы российским фехтовальщикам.

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