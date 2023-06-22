Президента Польши Дуду освистали на открытии Европейских игр
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- © Adam Warżawa/Polska Agencja Prasowa
«Группка политических хейтеров пыталась сорвать открытие Европейских игр. Большой организационный успех нашей страны вызвал фрустрацию у тех, кто желает зла Польше», — написал Сасин на своей странице в Twitter.
Различные пользователи Twitter размещают видеозаписи того, как зрители освистали президента Польши, который присутствовал на стадионе во время церемонии открытия, как только того представил ведущий.
Позже зрители также освистали и министра государственных активов Польши во время его выступления.
Политик обвинил участников инцидента в нелюбви к Польше.
«Они приняли спортивный праздник за политический митинг. Позор!» — заявил он.
Европейские игры проходят в Кракове с 21 июня по 2 июля и станут квалификационными для отбора на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.
Ранее президент организационного комитета Европейских игр Марчин Новак назвал нелёгким решение о недопуске российских спортсменов.