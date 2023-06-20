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Президент оргкомитета Европейских игр: решение о недопуске россиян было лёгким

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Президент организационного комитета Европейских игр — 2023 Марчин Новак прокомментировал решение о недопуске российских и белорусских спортсменов на соревнования.
Президент оргкомитета Европейских игр: решение о недопуске россиян было лёгким
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Мы, поляки, как нация проявили большую солидарность с Украиной. Решение о недопуске россиян и белорусов на Европейские игры было для нас лёгким, нам не пришлось слишком долго размышлять над этим», — цитирует Новака Inside The Games.

20 июня директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс дал понять, что решение по допуску спортсменов из России к участию в летней Олимпиаде 2024 года в Париже всё ещё находится на стадии обсуждения.

Европейские игры пройдут в Кракове (Польша) с 21 июня по 2 июля и станут квалификационными для отбора на Олимпиаду в Париже.

Ранее в МОК прокомментировали информацию о том, что российских атлетов могут допустить до Олимпиады 2024 года в статусе беженцев.

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