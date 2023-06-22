Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

«Анжи» и «Томь» исключены из реестра РФС

Короткая ссылка
Конференция Российского футбольного союза (РФС) проголосовала за исключение из реестра организации футбольных клубов «Томь» (Томск) и «Анжи» (Махачкала).
«Анжи» и «Томь» исключены из реестра РФС
  • РИА Новости

«Предлагается исключить из реестра РФС в связи с прекращением деятельности футбольный клуб «Томь» и мини‑футбольный клуб «Динамо». В связи с утратой профессионально статуса махачкалинский «Анжи», «Олимп‑Долгопрудный», футбольный клуб «Лада» и футбольный клуб «Чита», а также в связи со сменой юридического лица «Иртыш», «Коломна» и «Черноморец». Решение принято единогласно», — приводит слова генерального секретаря РФС Максима Митрофанова «Матч ТВ».

Ранее в РФС заявили, что 2022 год можно занести в актив отечественного футбола.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить