«Анжи» и «Томь» исключены из реестра РФС

Конференция Российского футбольного союза (РФС) проголосовала за исключение из реестра организации футбольных клубов «Томь» (Томск) и «Анжи» (Махачкала).

«Предлагается исключить из реестра РФС в связи с прекращением деятельности футбольный клуб «Томь» и мини‑футбольный клуб «Динамо». В связи с утратой профессионально статуса махачкалинский «Анжи», «Олимп‑Долгопрудный», футбольный клуб «Лада» и футбольный клуб «Чита», а также в связи со сменой юридического лица «Иртыш», «Коломна» и «Черноморец». Решение принято единогласно», — приводит слова генерального секретаря РФС Максима Митрофанова «Матч ТВ».

Ранее в РФС заявили, что 2022 год можно занести в актив отечественного футбола.