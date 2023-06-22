СЭ: Личка подписал контракт с «Динамо»

Марцел Личка 22 июня подписал трёхлетний контракт с «Динамо».

По информации «Спорт-Экспресс», соглашения с бело-голубыми подписали также члены тренерского штаба: помощники — Адесойе Ойеволе и брат главного тренера Марио Личка, тренер по физподготовке Евгений Стукалов и аналитик Алексей Радевич.

Соглашение специалиста с «Оренбургом» было рассчитано до конца сезона-2023/24. Он возглавлял команду с августа 2020 года. Клуб занял седьмое место в РПЛ.

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