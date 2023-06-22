СЭ: Личка подписал контракт с «Динамо»
- globallookpress.com
- © Edgar Breshchanov
По информации «Спорт-Экспресс», соглашения с бело-голубыми подписали также члены тренерского штаба: помощники — Адесойе Ойеволе и брат главного тренера Марио Личка, тренер по физподготовке Евгений Стукалов и аналитик Алексей Радевич.
Соглашение специалиста с «Оренбургом» было рассчитано до конца сезона-2023/24. Он возглавлял команду с августа 2020 года. Клуб занял седьмое место в РПЛ.
Ранее Андреев сообщил, когда назначат Иржи Ярошика главным тренером.