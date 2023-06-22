Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

СЭ: Личка подписал контракт с «Динамо»

Короткая ссылка
Марцел Личка 22 июня подписал трёхлетний контракт с «Динамо».
СЭ: Личка подписал контракт с «Динамо»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

По информации «Спорт-Экспресс», соглашения с бело-голубыми подписали также члены тренерского штаба: помощники — Адесойе Ойеволе и брат главного тренера Марио Личка, тренер по физподготовке Евгений Стукалов и аналитик Алексей Радевич.

Соглашение специалиста с «Оренбургом» было рассчитано до конца сезона-2023/24. Он возглавлял команду с августа 2020 года. Клуб занял седьмое место в РПЛ.

Ранее Андреев сообщил, когда назначат Иржи Ярошика главным тренером.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить