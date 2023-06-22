MD: Гюндоган подписал контракт с «Барселоной»

Немецкий полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган продолжит карьеру в «Барселоне».

По информации Mundo Deportivo, игрок прошёл медобследование и подписал двухлетний контракт с «Барселоной». Если Гюндоган проведёт более 60% матчей во втором сезоне на «Камп Ноу», то соглашение будет продлено ещё на сезон.

Контракт немца с «Ман Сити» рассчитан до 30 июня 2023 года. В текущем сезоне он провёл 50 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Гюндоган получил предложение от «Аль-Иттихада».