Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Sport.es: Гюндоган получил предложение от «Аль-Иттихада»

Короткая ссылка
Капитан английского «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может продолжить карьеру в саудовском «Аль-Иттихаде».
Sport.es: Гюндоган получил предложение от «Аль-Иттихада»
  • Gettyimages.ru

32-летний полузащитник сборной Германии по футболу получил предложение от клуба с Аравийского полуострова, сообщает sport.es.

Уточняется, что Гюндоган дал понять, что обдумает предложение.

По информации СМИ, «Барселона» и дортмундская «Боруссия» также заинтересованы в услугах немецкого футболиста.

Контракт Гюндогана с «Манчестер Сити» рассчитан до 30 июня 2023 года. В текущем сезоне он провёл 50 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал семь результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость немца в €25 млн.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить