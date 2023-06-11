Sport.es: Гюндоган получил предложение от «Аль-Иттихада»

Капитан английского «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может продолжить карьеру в саудовском «Аль-Иттихаде».

32-летний полузащитник сборной Германии по футболу получил предложение от клуба с Аравийского полуострова, сообщает sport.es.

Уточняется, что Гюндоган дал понять, что обдумает предложение.

По информации СМИ, «Барселона» и дортмундская «Боруссия» также заинтересованы в услугах немецкого футболиста.

Контракт Гюндогана с «Манчестер Сити» рассчитан до 30 июня 2023 года. В текущем сезоне он провёл 50 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал семь результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость немца в €25 млн.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов.