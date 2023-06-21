Кафельников раскритиковал организаторов Уимблдона за условия допуска российских юниоров

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников подверг критике организаторов Уимблдона за условия допуска российских юниоров.

«Идиоты! У большинства родителей юниоров нет собственных средств на поездку детей на турниры! Жалкие», — написал Кафельников в социальных сетях.

31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов. Открытый чемпионат Великобритании 2023 года пройдёт с 3 по 16 июля.

Ранее в ФТР заявили, что вызывающих тревогу отказов в британской визе теннисистам не было.