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Медведев: лучшие игроки на траве, такие как Федерер, кажутся инопланетянами

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Российский теннисист Даниил Медведев высказался о своей победе над сербом Ласло Джере в матче второго круга травяного турнира в Галле (Германия).
Медведев: лучшие игроки на траве, такие как Федерер, кажутся инопланетянами
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Когда вижу лучших игроков, таких как Федерер, с какой-то стороны, они кажутся инопланетянами, но пытаюсь увидеть в них лучшее — то, на что они способны на этом покрытии, которое иногда и вытерпеть-то сложно, а они имеют так много титулов», — приводит слова Медведева пресс-служба АТР.

Он также подчеркнул, что рад победе над Джере и ждёт следующего матча.

Россиянин обыграл Джере со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 10 минут.

В следующем круге Медведев встретится с испанцем Роберто Баутистой-Агутом.

Ранее сообщалось, что Аслан Карацев снялся с турнира на Майорке.

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