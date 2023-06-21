Медведев: лучшие игроки на траве, такие как Федерер, кажутся инопланетянами

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о своей победе над сербом Ласло Джере в матче второго круга травяного турнира в Галле (Германия).

«Когда вижу лучших игроков, таких как Федерер, с какой-то стороны, они кажутся инопланетянами, но пытаюсь увидеть в них лучшее — то, на что они способны на этом покрытии, которое иногда и вытерпеть-то сложно, а они имеют так много титулов», — приводит слова Медведева пресс-служба АТР.

Он также подчеркнул, что рад победе над Джере и ждёт следующего матча.

Россиянин обыграл Джере со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 10 минут.

В следующем круге Медведев встретится с испанцем Роберто Баутистой-Агутом.

Ранее сообщалось, что Аслан Карацев снялся с турнира на Майорке.