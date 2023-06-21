Sport24: Полоз может продолжить карьеру в России или Турции

Нападающий Дмитрий Полоз может продолжить карьеру в России или Турции.

Агенты игрока рассматривают варианты в одном из московских клубов, сообщает Sport24.

Отмечается также интерес со стороны нескольких команд топ-8 турецкой Суперлиги.

13 июня форвард ушёл из «Ростова». Футболист выступал за ростовскую команду с 2012 по 2017 год, а затем вернулся в клуб в 2020 году. Всего форвард провёл за клуб 242 матча и забил 58 мячей.

В составе «Ростова» Полоз становился обладателем Кубка России в сезоне-2013/14, а также обладателем серебряных медалей чемпионата страны в сезоне-2015/16.

Ранее спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал новость об интересе «Локомотива» к нападающему Николаю Комличенко.