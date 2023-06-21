Бородюк рассказал, что почувствовал после победы над Нидерландами в 2008 году

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк вспомнил, что чувствовал после победы над Нидерландами в 2008 году в четвертьфинале чемпионата Европы.

«Что я чувствовал после той победы над Нидерландами? В первую очередь радость. Всё-таки перед матчем со сборной России голландцы считались не просто фаворитами этой игры. Их считали фаворитами всего чемпионата Европы. На мой взгляд, это один из лучших матчей того поколения российской сборной. А после было какое-то эмоциональное опустошение, когда все эмоции куда-то просто исчезли. Наверное, это из-за усталости. Мы сделали почти невозможное», — заявил он RT.

Ранее Александр Бородюк рассказал, на что пошёл тренерский штаб в матче с Нидерландами, чтобы оставить на поле Юрия Жиркова.