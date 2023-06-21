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Бородюк — о матче с Нидерландами: мы сказали Жиркову, что замен нет, хотя они были

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Бывший тренер сборной России Александр Бородюк рассказал, на что пошёл тренерский штаб в матче с Нидерландами, чтобы оставить на поле Юрия Жиркова.
Бородюк — о матче с Нидерландами: мы сказали Жиркову, что замен нет, хотя они были
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«В том матче с Нидерландами хорошо запомнился момент с Юрием Жирковым. Он отыграл тогда все 90 минут и после попросил замены в связи с усталостью. Но нам с Гусом Хиддинком пришлось пойти на хитрости. И мы сказали Юрию, что замен больше нет, хотя они были. 

Он вышел в дополнительное время, отыграл до самого конца с полной самоотдачей и желанием победить. Видимо, он сумел преодолеть тот порог усталости, сыграл через не могу — и очень помог тогда ребятам. Это говорит о его характере и его преданности футболу», — рассказал Бородюк RT.

Ранее сообщалось, что Денис Бояринцев верит в успехи Жиркова на тренерской работе.

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