Бородюк — о матче с Нидерландами: мы сказали Жиркову, что замен нет, хотя они были
- globallookpress.com
- © Dmitry Golubovich
«В том матче с Нидерландами хорошо запомнился момент с Юрием Жирковым. Он отыграл тогда все 90 минут и после попросил замены в связи с усталостью. Но нам с Гусом Хиддинком пришлось пойти на хитрости. И мы сказали Юрию, что замен больше нет, хотя они были.
Он вышел в дополнительное время, отыграл до самого конца с полной самоотдачей и желанием победить. Видимо, он сумел преодолеть тот порог усталости, сыграл через не могу — и очень помог тогда ребятам. Это говорит о его характере и его преданности футболу», — рассказал Бородюк RT.
Ранее сообщалось, что Денис Бояринцев верит в успехи Жиркова на тренерской работе.