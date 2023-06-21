Федотов: главная причина пяти чемпионств «Зенита» подряд — Семак

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о гегемонии «Зенита» в чемпионате России.

«В топ-лигах есть стабильные лидеры: в Бунденслиге — «Бавария», в АПЛ — «Ман Сити», в Испании — «Барселона» и «Реал», во Франции — ПСЖ. Команды с лучшими финансовыми условиями и возможностью приобретать сильнейших игроков. У нас — то же самое, поэтому мы пока вторые», — цитирует Федотова «СЭ».

Он также отметил работу главного тренера петербургского клуба Сергея Семака.

«Случилась великолепная работа главного тренера. Семак год за годом демонстрирует прекрасную работу во всех аспектах, у его команды мы видим страсть и желание побеждать», — добавил тренер.

По итогам сезона-2022/23 чемпионом страны в пятый раз подряд стал «Зенит». Второе место занял ЦСКА, который в последнем туре разгромил «Ростов», оставив подопечных Валерия Карпина за пределами топ-3. Замкнул тройку призёров РПЛ «Спартак», уступивший в заключительном туре «Крыльям Советов».

Ранее сообщалось, что в РФС остались довольны итогами сезона-2022/23.