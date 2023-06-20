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Украинка Костюк не пожала руку россиянке Потаповой после матча турнира в Бирмингеме

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Украинка Марта Костюк не пожала руку россиянке Анастасии Потаповой после матча первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Бирмингеме.
Украинка Костюк не пожала руку россиянке Потаповой после матча турнира в Бирмингеме
  • Gettyimages.ru

Игра завершилась со счётом 6:7, 7:5, 6:4 в пользу теннисистки из России. Матч продолжался 2 часа 34 минуты.

Следующей соперницей Потаповой станет американка Кэти Макнелли.

Призовой фонд турнира составляет порядка $260 тыс.

По информации СМИ, правительство Украины запретило своим спортсменам общаться с россиянами.

Ранее сообщалось, что Полина Кудерметова уступила Елене Рыбакиной на старте турнира в Берлине.



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