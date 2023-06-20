Украинка Костюк не пожала руку россиянке Потаповой после матча турнира в Бирмингеме

Украинка Марта Костюк не пожала руку россиянке Анастасии Потаповой после матча первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Бирмингеме.

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