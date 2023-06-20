Матч Шотландия — Грузия отбора ЧЕ-2024 по футболу остановили из-за сильного дождя
- globallookpress.com
Организаторы встречи приняли решение увести с поля футболистов через девять минут после начала игры, поскольку пошёл проливной дождь. Дренажная система арены из-за большого количества осадков перестала справляться со своими функциями.
Счёт в матче 1:0 в пользу команды Стива Кларка. Мяч забил Каллум Макгрегор на шестой минуте.
Ранее отец Марадишвили заявил, что его сын Константин не планирует выступать за сборную Грузии.