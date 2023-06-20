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Матч Шотландия — Грузия отбора ЧЕ-2024 по футболу остановили из-за сильного дождя

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Матч квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года между сборными Шотландии и Грузии был остановлен по причине разбушевавшейся стихии над стадионом «Хэмпден Парк» в Глазго.
Матч Шотландия — Грузия отбора ЧЕ-2024 по футболу остановили из-за сильного дождя
  • globallookpress.com

Организаторы встречи приняли решение увести с поля футболистов через девять минут после начала игры, поскольку пошёл проливной дождь. Дренажная система арены из-за большого количества осадков перестала справляться со своими функциями.

Счёт в матче 1:0 в пользу команды Стива Кларка. Мяч забил Каллум Макгрегор на шестой минуте.

Ранее отец Марадишвили заявил, что его сын Константин не планирует выступать за сборную Грузии.

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