Матч Шотландия — Грузия отбора ЧЕ-2024 по футболу остановили из-за сильного дождя

Матч квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года между сборными Шотландии и Грузии был остановлен по причине разбушевавшейся стихии над стадионом «Хэмпден Парк» в Глазго.

Организаторы встречи приняли решение увести с поля футболистов через девять минут после начала игры, поскольку пошёл проливной дождь. Дренажная система арены из-за большого количества осадков перестала справляться со своими функциями.

Счёт в матче 1:0 в пользу команды Стива Кларка. Мяч забил Каллум Макгрегор на шестой минуте.

Ранее отец Марадишвили заявил, что его сын Константин не планирует выступать за сборную Грузии.