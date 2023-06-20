Малышев назвал огромной ответственностью назначение на пост гендиректора «Спартака»

Олег Малышев высказался о назначении на пост генерального директора московского футбольного клуба «Спартак».

«Для меня это значит огромную ответственность», — цитирует Малышева РИА Новости.

Совет директоров «Спартака» 20 июня принял решение о назначении на пост гендиректора Малышева. Ранее он занимал руководящие должности в одной из крупнейших консалтинговых компаний мира. При этом его деятельность уже много лет непосредственно связана с российским футболом. Пост гендиректора покинул Евгений Мележиков.

Красно-белые завоевали бронзовые медали чемпионата России сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что стадион «Спартака» сменит название на «ЛУКОЙЛ Арена».