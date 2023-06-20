Ольховский назвал тяжёлой победу Рублёва в первом круге турнира ATP в Галле

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский считает, что Андрей Рублёв испытал немало трудностей в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в немецком Галле с китайцем У Ибином.

«Довольно тяжёлая победа, выиграл в трёх сетах. Молодец, что выиграл, но он изначально был фаворитом матча», — цитирует Ольховского ТАСС.

При этом, по мнению Ольховского, при том стиле игры, что сейчас существует в теннисе, Рублёв может достигать хороших результатов на любом покрытии.

«Сейчас трава стала чуть более медленной, и многие игроки перестали выходить к сетке, как это было раньше, поэтому трава несколько теряет смысл как покрытие», — добавил Ольховский.

Россиянин победил У Ибина со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа 12 минут.

В следующем круге Рублёв встретится с немцем Янником Ханфманом.

Призовой фонд турнира составляет более €2,2 млн.

Ранее Вера Звонарёва проиграла Арине Соболенко в первом круге турнира в Берлине.