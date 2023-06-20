Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

«Сочи» объявил о подписании полузащитника Крамарича

Короткая ссылка
Полузащитник Мартин Крамарич перешёл в «Сочи».
«Сочи» объявил о подписании полузащитника Крамарича
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

Как сообщает Telegram-канал клуба, словенский футболист перешёл в «Сочи» на правах свободного агента. Крамарич будет выступать за сочинцев под седьмым номером.

25-летний Крамарич в сезоне-2022/23 в 32 матчах за клуб «Браво» во всех турнирах забил 12 мячей и сделал шесть результативных передач.

«Сочи» по итогам сезона-2022/23 занял десятое место в турнирной таблице, набрав 38 очков.

Ранее сообщалось, что защитник «Слована» Медведев продолжит карьеру в «Сочи».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить