«Сочи» объявил о подписании полузащитника Крамарича
- РИА Новости
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Как сообщает Telegram-канал клуба, словенский футболист перешёл в «Сочи» на правах свободного агента. Крамарич будет выступать за сочинцев под седьмым номером.
25-летний Крамарич в сезоне-2022/23 в 32 матчах за клуб «Браво» во всех турнирах забил 12 мячей и сделал шесть результативных передач.
«Сочи» по итогам сезона-2022/23 занял десятое место в турнирной таблице, набрав 38 очков.
Ранее сообщалось, что защитник «Слована» Медведев продолжит карьеру в «Сочи».