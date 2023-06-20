«Сочи» объявил о подписании полузащитника Крамарича

Полузащитник Мартин Крамарич перешёл в «Сочи».

Как сообщает Telegram-канал клуба, словенский футболист перешёл в «Сочи» на правах свободного агента. Крамарич будет выступать за сочинцев под седьмым номером.

25-летний Крамарич в сезоне-2022/23 в 32 матчах за клуб «Браво» во всех турнирах забил 12 мячей и сделал шесть результативных передач.

«Сочи» по итогам сезона-2022/23 занял десятое место в турнирной таблице, набрав 38 очков.

Ранее сообщалось, что защитник «Слована» Медведев продолжит карьеру в «Сочи».