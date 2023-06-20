Ходыкин: конкуренция в России сильнее, чем в мире

Российский фигурист Денис Ходыкин, выступающий в парном катании с Таисией Собининой, рассказал о перспективах выступать на внутренних соревнованиях.

«Мы готовы. А дальше посмотрим, как будут складываться обстоятельства в мире. Конкуренция в России сильнее, чем в мире. Как говорится, у спортсменов в нашей стране самый сложный старт не Олимпиада, а чемпионат России», — цитирует Ходыкина Sport24.

4 апреля стало известно, что спортивная пара Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин распалась. На чемпионате Европы 2020 года в Граце фигуристы стали бронзовыми призёрами. Новой партнёршей фигуриста стала Таисия Собинина.

Ранее Сергей Росляков заявил, что Собинина и Ходыкин могут выполнять четверные парные элементы.