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Ходыкин: конкуренция в России сильнее, чем в мире

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Российский фигурист Денис Ходыкин, выступающий в парном катании с Таисией Собининой, рассказал о перспективах выступать на внутренних соревнованиях.
Ходыкин: конкуренция в России сильнее, чем в мире
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Мы готовы. А дальше посмотрим, как будут складываться обстоятельства в мире. Конкуренция в России сильнее, чем в мире. Как говорится, у спортсменов в нашей стране самый сложный старт не Олимпиада, а чемпионат России», — цитирует Ходыкина Sport24.

4 апреля стало известно, что спортивная пара Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин распалась. На чемпионате Европы 2020 года в Граце фигуристы стали бронзовыми призёрами. Новой партнёршей фигуриста стала Таисия Собинина.

Ранее Сергей Росляков заявил, что Собинина и Ходыкин могут выполнять четверные парные элементы.

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