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Бывшая вторая ракетка мира Контавейт объявила о завершении карьеры в возрасте 27 лет

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Бывшая вторая ракетка мира эстонская теннисистка Анетт Контавейт приняла решение завершить карьеру.
Бывшая вторая ракетка мира Контавейт объявила о завершении карьеры в возрасте 27 лет
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Prange

«Привет, друзья. Сегодня я объявляю, что завершаю свою карьеру. После нескольких визитов к врачу и консультаций с моей медицинской командой мне сообщили, что у меня дегенерация межпозвонкового диска», — написала Контавейт в социальных сетях.

За свою карьеру 27-летняя эстонская теннисистка выиграла шесть титулов под эгидой WTA. Также Контавейт однажды становилась финалисткой Итогового турнира.

Ранее Винус Уильямс в 43 года выиграла первый после травмы матч.

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