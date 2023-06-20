Бывшая вторая ракетка мира Контавейт объявила о завершении карьеры в возрасте 27 лет
- Gettyimages.ru
- © Robert Prange
«Привет, друзья. Сегодня я объявляю, что завершаю свою карьеру. После нескольких визитов к врачу и консультаций с моей медицинской командой мне сообщили, что у меня дегенерация межпозвонкового диска», — написала Контавейт в социальных сетях.
За свою карьеру 27-летняя эстонская теннисистка выиграла шесть титулов под эгидой WTA. Также Контавейт однажды становилась финалисткой Итогового турнира.
Ранее Винус Уильямс в 43 года выиграла первый после травмы матч.