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«Ростов» объявил о возвращении Ионова

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«Ростов» объявил о возвращении полузащитника Алексея Ионова.
«Ростов» объявил о возвращении Ионова
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

34-летний хавбек подписал двухлетнее соглашение, сообщается на официальном сайте ростовского клуба. 

В сезоне-2022/23 хавбек провёл 27 матчей в Российской премьер-лиге за «Краснодар», забил семь мячей и отличился одной результативной передачей.

Полузащитник уже играл за ростовчан с 2017 по 2020 год и в 87 матчах за команду забил 18 голов и отдал 12 результативных передач.

Ранее президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поделился планами на летнее трансферное окно.

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