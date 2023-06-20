«Ростов» объявил о возвращении Ионова

«Ростов» объявил о возвращении полузащитника Алексея Ионова.

34-летний хавбек подписал двухлетнее соглашение, сообщается на официальном сайте ростовского клуба.

В сезоне-2022/23 хавбек провёл 27 матчей в Российской премьер-лиге за «Краснодар», забил семь мячей и отличился одной результативной передачей.

Полузащитник уже играл за ростовчан с 2017 по 2020 год и в 87 матчах за команду забил 18 голов и отдал 12 результативных передач.

Ранее президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поделился планами на летнее трансферное окно.