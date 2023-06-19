Президент «Ростова»: мы уже договорились с тремя новыми игроками

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поделился планами на летнее трансферное окно.

«Наша задача — получить сбалансированный состав. Команде нужны пять-шесть новых игроков. Мы уже договорились с тремя игроками, осталось уладить нюансы. Мы также находимся в переговорах ещё с тремя футболистами», — сказал Арутюнянц в Telegram-канале «Ростова».

В последнем туре РПЛ сезона-2022/23 «Ростов» разгромно уступил ЦСКА со счётом 1:4. Из-за поражения подопечные Валерия Карпина лишились шансов на попадание в топ-3 по итогам сезона, заняв четвёртое место.

Ранее губернатор Ростовской области заявил, что доволен работой Карпина.