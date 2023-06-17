Губернатор Ростовской области заявил, что доволен работой Карпина

Губернатор Ростовской области Василий Голубев высказался о работе главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

«Валерием я доволен. Молодыми ребятами, без легионеров создал команду. Несмотря на то, что немного не хватило до медалей и во втором круге немного просели, я считаю, что сезон получился успешным», — цитирует Голубева ТАСС.

Он также подчеркнул, что российскому специалисту нравится работать в Ростове-на-Дону.

«Ростов» финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам минувшего сезона. Петербургский «Зенит» завоевал золотые медали.

Ранее Балахнин заявил, что Карпин слишком эмоционально реагирует на простые игровые моменты.