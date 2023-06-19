Совет WADA одобрил увеличение срока полномочий президента организации

Попечительский совет Всемирного антидопингового агентства (WADA) одобрил ряд поправок в устав организации и в положение об управлении.

В число изменений вошло продление с трёх до шести лет первого срока полномочий для президента и вице-президента организации, сообщается на официальном сайте WADA.

Также количество членов попечительского совета организации будет увеличено с 38 до 42 человек.

Действующим президентом агентства является поляк Витольд Банька. В ноябре 2022 года он был переизбран на новый срок.

Исполком WADA принял решение о лишении РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу в конце 2019 года. В декабре 2020-го CAS встал на сторону WADA, которое подало иск к РУСАДА. В сентябре WADA провело аудиторскую проверку деятельности коллег из России, после чего было вынесено одно критическое замечание в части несоответствия законодательства РФ новому Кодексу WADA от 1 января 2021 года.

Ранее исполнительный комитет Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) принял решение о возвращении российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям с 2024 года.