Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Гвардиола — о Хави: великий тренер, который выиграл Ла Лигу

Короткая ссылка
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о наставнике «Барселоны» Хави Эрнандесе.
Гвардиола — о Хави: великий тренер, который выиграл Ла Лигу
  • Gettyimages.ru

«У «Барселоны» сейчас есть великий тренер, который знает этот клуб как родной дом, знает, как работает механизм этой команды, который выиграл Ла Лигу, самый важный трофей», — цитирует Гвардиолу COPE.

Он также выразил надежду, что Хави продолжит возглавлять каталонский клуб.

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат Испании сезона-2022/23.

Ранее Гвардиола рассказал, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не перейдёт в английский клуб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить