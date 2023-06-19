Гвардиола — о Хави: великий тренер, который выиграл Ла Лигу

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о наставнике «Барселоны» Хави Эрнандесе.

«У «Барселоны» сейчас есть великий тренер, который знает этот клуб как родной дом, знает, как работает механизм этой команды, который выиграл Ла Лигу, самый важный трофей», — цитирует Гвардиолу COPE.

Он также выразил надежду, что Хави продолжит возглавлять каталонский клуб.

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат Испании сезона-2022/23.

Ранее Гвардиола рассказал, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не перейдёт в английский клуб.