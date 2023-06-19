Международная федерация фехтования допустила к работе четырёх российских судей

Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение допустить к работе на международных соревнованиях четырёх российских судей.

«В данный момент от FIE получено несколько небольших списков. Вероятно, проверяют всех наших заявленных людей. На сегодняшний момент четверо судей допущены до соревнований», — сказал судья международной категории Владислав Шамис в эфире программы «Громко» на телеканале «Матч ТВ».

Международная федерация фехтования после рекомендаций Международного олимпийского комитета допустила 17 россиян к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Эти спортсмены смогут принять участие в квалификационных стартах на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.

Первенство Европы проходит с 16 по 18 июня. Спортсмены из России впервые после снятия санкций принимают участие в международных стартах в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что российская саблистка Валерия Кобзева пропала из списка участников чемпионата Европы по фехтованию 2023 года, опубликованного на официальном сайте Международной федерации фехтования.