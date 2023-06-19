РИА Новости: Щербакова присоединилась к группе Тутберидзе на сборе в Новогорске

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2022 года Анна Щербакова приступила к тренировкам в группе Этери Тутберидзе на предсезонном сборе в Новогорске.

Как сообщает РИА Новости, группа Тутберидзе начала сбор 5 июня. 19-летняя Щербакова до этого принимала участие в различных проектах и ледовых шоу.

Фигуристка тренируется под руководством Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза.

Спортсменка, помимо золота Олимпиады, имеет в своём активе победы на чемпионате мира и две серебряные награды чемпионатов Европы.

Ранее сообщалось, что Щербакову и Трусову включили в резервный состав сборной России на следующий сезон.