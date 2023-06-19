Гендиректор «Пари НН»: прекращение сотрудничества с Глушаковым было обоюдным решением

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов высказался об уходе полузащитника Дениса Глушакова из клуба.

«Прекращение сотрудничества с Глушаковым было обоюдным решением. Ещё будут изменения в составе на выход и на вход? Конечно, будут», — цитирует Измайлова «Матч ТВ».

Глушаков выступал за нижегородский клуб во второй половине сезона. В составе «Пари НН» он провёл девять матчей во всех турнирах и забил один мяч.

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