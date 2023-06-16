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Нападающий «Пари НН» Янсане: Юран как наш отец, который всем помогает

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Гвинейский нападающий «Пари НН» Момо Янсане рассказал, в чём особенность главного тренера команды Сергея Юрана.
Нападающий «Пари НН» Янсане: Юран как наш отец, который всем помогает
  • РИА Новости

«Сергей Юран создал семейную обстановку в команде и дал шанс всем игрокам проявить себя на поле. Он усердно работает с нами и старается передать всем свои лучшие качества. Он как наш отец, который во всём помогает», — цитирует Янсане «Матч ТВ».

В начале апреля стало известно об увольнении Артёма Горлова из нижегородского клуба. Новым главным тренером команды был назначен Юран.

В сезоне-2022/23 Янсане провёл за нижегородцев 21 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт 25-летнего игрока с «Пари НН» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о задаче «Пари НН» на сезон-2023/24.

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