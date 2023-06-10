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Булыкин: главной задачей для «Пари НН» в следующем сезоне будет сохранение прописки в РПЛ

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Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о задаче «Пари НН» на сезон-2023/24.
Булыкин: главной задачей для «Пари НН» в следующем сезоне будет сохранение прописки в РПЛ
  • РИА Новости

«Хотелось, чтобы такой регион, как Нижний Новгород, остался бы в РПЛ. Думаю, что «Пари НН» вряд ли выбьет много денег на следующий сезон, главная задача будет —  остаться в РПЛ», — цитирует Булыкина «Матч ТВ».

«Пари НН» проиграл «Родине» в ответном стыковом матче за право выйти в РПЛ.

Встреча завершилась со счётом 0:2. Первая встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу нижегородской команды.

В составе победителей голы забили Иван Тимошенко (восьмая минута) и Амур Калмыков (24-я).

Таким образом, «Пари НН» сохранил прописку в высшем дивизионе.

Ранее «Факел» обыграл «Енисей» и остался в РПЛ.

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