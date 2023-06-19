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Силягин проведёт бой с Мукалой 30 июня в Красноярске

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Российский боксёр Павел Силягин проведёт свой следующий поединок с Патриком Мукалой из ДР Конго.

Главный поединок вечера состоится 30 июня в Красноярске в рамках «Олимпбет. Кубок Победителей».

29-летний Силягин дебютировал на профессиональном ринге в феврале 2020 года. В активе бронзового призёра чемпионата мира и Европейских игр Силягина 13 побед на профессиональном ринге. Россиянин занимает 14‑е место в рейтинге WBA.

На счету Мукала 14 побед, два поражения и ничья.

В со-главном событии вечера Эльнур Самедов встретится с Рустамом Камиловым. Также в рамках шоу россиянин Павел Федоров проведёт бой с узбеком Улугбеком Каюмбоевым. Российский боксёр Алексей Скомороха выйдет на ринг против Мирзакамола Нематова из Узбекистана.

Ранее Костя Цзю разобрал победу сына Тима над Окампо в первом раунде.

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