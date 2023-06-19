С 24 по 29 июня в Екатеринбурге пройдёт чемпионат России по прыжкам в воду
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Турнир состоится с 24 по 29 июня.
Награды будут разыграны во всех восьми олимпийских дисциплинах, а также на метровом трамплине, смешанных синхронных прыжках с трамплина и вышки и командном турнире.
В соревнованиях примут участие все сильнейшие прыгуны России: серебряный призёр Олимпийских игр-2012 Евгений Кузнецов, бронзовый призёр Олимпийских игр-2020 Александр Бондарь, чемпионы Европы Юлия Тимошинина, Екатерина Беляева, Никита Шлейхер, Мария Полякова, Анна Конаныхина, а также бронзовый призёр континентального первенства Руслан Терновой.
Вне конкурса в чемпионате России выступят прыгуны Белоруссии.
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