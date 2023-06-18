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Александрова ради победы на турнире в Хертогенбосе оставила все силы на корте

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Россиянка Екатерина Александрова заявила, что своевременная концентрация помогла ей одержать победу в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Хертогенбосе (Нидерланды) с соотечественницей Вероникой Кудерметовой.

«Для победы мне было необходимо оставить на корте все силы. Нужно оставаться полностью сосредоточенной в определённые моменты. Так произошло во время тай-брейка в третьем сете. Для меня это огромный опыт», — цитирует Александрову пресс-служба WTA.

Александрова одержала победу над Кудерметовой со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:3). Она завоевала четвёртый титул в одиночном разряде под эгидой WTA.

Ранее финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказался о победе Александровой над Кудерметовой в финале турнира в Хертогенбосе.

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