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Чесноков: даже не думал, что Александрова так здорово играет на траве

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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказался о победе Екатерины Александровой над Вероникой Кудерметовой в финале турнира в Хертогенбосе.
Чесноков: даже не думал, что Александрова так здорово играет на траве
  • Gettyimages.ru

«Финал между Кудерметовой и Александровой — это офигеть просто! Я даже не думал, что Александрова так здорово играет на траве. Это весомая и хорошая для неё победа!» — приводит слова Чеснокова «Чемпионат».

Россиянка одержала победу над Кудерметовой со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:3). Александрова завоевала четвёртый титул в одиночном разряде под эгидой WTA.

Ранее сообщалось, что Полина Кудерметова пробилась в основную сетку турнира в Берлине.  

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