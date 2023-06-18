Ненахов назвал Дзюбу лидером «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов считает, что нападающий Артём Дзюба принесёт много пользы столичной команде в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.

«Дзюба — наш лидер. Это тот человек, который является лидером в раздевалке и на поле. Он сам подталкивает тебя к тому, чтобы ты прогрессировал», — цитирует Ненахова «Матч ТВ».

А Сергей Пиняев, по его мнению, — очень умный и скромный парень.

«Это очень важное качество для футболиста. Он прогрессирует, мы пытаемся ему помочь и надеемся, что делаем правильно», — добавил Ненахов.

Футболисты «Локомотива» 19 июня уйдут на сборы, которые состоятся в подмосковной Баковке. 18 июня команда прошла углублённое медицинское обследование.

34-летний Дзюба в 11 матчах за «Локо» забил восемь мячей и сделал пять результативных передач.





