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Ненахов назвал Дзюбу лидером «Локомотива»

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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов считает, что нападающий Артём Дзюба принесёт много пользы столичной команде в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.
Ненахов назвал Дзюбу лидером «Локомотива»
  • РИА Новости

«Дзюба — наш лидер. Это тот человек, который является лидером в раздевалке и на поле. Он сам подталкивает тебя к тому, чтобы ты прогрессировал», — цитирует Ненахова «Матч ТВ».

А Сергей Пиняев, по его мнению, — очень умный и скромный парень.

«Это очень важное качество для футболиста. Он прогрессирует, мы пытаемся ему помочь и надеемся, что делаем правильно», — добавил Ненахов.

Футболисты «Локомотива» 19 июня уйдут на сборы, которые состоятся в подмосковной Баковке. 18 июня команда прошла углублённое медицинское обследование.

34-летний Дзюба в 11 матчах за «Локо» забил восемь мячей и сделал пять результативных передач.



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