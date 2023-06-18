Трипапина стала победительницей чемпионата Союзного государства по фехтованию
- Gettyimages.ru
Спортсменка из Москвы нанесла поражение со счётом 15:11 своей соотечественнице Лейле Пириевой.
Россиянки Кристина Самсонова и Юлия Бирюкова завоевали бронзовые награды.
Открытый чемпионат Союзного государства продлится до 24 июня.
Ранее сообщалось, что российская саблистка Валерия Кобзева пропала из списка участников чемпионата Европы по фехтованию 2023 года, опубликованного на официальном сайте Международной федерации фехтования (FIE).