Трипапина стала победительницей чемпионата Союзного государства по фехтованию

Россиянка Светлана Трипапина завоевала золотую медаль в женском одиночном турнире рапиристок на открытом чемпионате Союзного государства по фехтованию в Минске.

Gettyimages.ru