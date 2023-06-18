«Балтика» подписала защитника немецкого «Зандхаузена» Жирова

Защитник Александр Жиров перешёл в «Балтику».

Футболист перешёл в команду на правах свободного агента. Контракт подписан по схеме «1 + 1».

В сезоне-2022/23 Жиров выступал за клуб второй немецкой Бундеслиги «Зандхаузен». Он сыграл в 36 матчах и забил четыре мяча.

«Балтика» под руководством Сергея Игнашевича по итогам минувшего сезона в Первой лиге вышла в элитный дивизион чемпионата России.

Ранее губернатор Калининградской области заявил, что Игнашевич продолжит работу в «Балтике».