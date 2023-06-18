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Мамаев рассказал, почему решил открыть академию в Дубае, а не в России

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Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев рассказал, что принял решение открыть академию в Дубае из-за конкуренции.
Мамаев рассказал, почему решил открыть академию в Дубае, а не в России
  • РИА Новости

«Объяснение этому банальное — конкуренция. Считаю, что в нашей стране очень высокая конкуренция среди профессиональных футбольных академий. ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», «Краснодар», «Динамо», «Чертаново» — это бренды. Любой талантливый парень придёт в эти клубы, а не к нам, потому что там он получит прямую дорогу в большой футбол», — цитирует Мамаева «Матч ТВ».

11 февраля Павел объявил о завершении профессиональной карьеры. После ухода из «Химок» в июле 2022 года он оставался в статусе свободного агента. 

Ранее Мамаев прокомментировал информацию о возможном возобновлении карьеры.

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